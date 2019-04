'Carnaval en bloemencorso ook onder laag btw-tarief', VVD'er Thierry Aartsen pleit voor volkscultuur

Het lage btw-tarief zou gunstig kunnen zijn voor de toegangsprijzen. Maar wat Aartsen betreft zouden de prijzen ook gelijk mogen blijven. "Als ze bij het bloemencorso het lage btw-tarief van negen procent mogen hanteren dan hoeven ze minder af te dragen en blijft er in de clubkas net iets meer over om andere mooie culturele dingen van te doen."

'Als opera's het lage tarief mogen gebruiken dan volkscultuur ook'

Aartsen is verbaasd dat de Belastingdienst onderscheid maakt. Musea en theaters mogen wel gebruik maken van het lage tarief. "Volkscultuur is ook cultuur. Als we opera's dat lage tarief geven dan zou volkscultuur daar ook gebruik van moeten kunnen maken", vindt de VVD'er.

Het Bredase Tweede Kamerlid vindt het het belangrijk dat volkscultuur ook wordt erkend als volwaardige cultuur. "Het zijn prachtige culturele activiteiten, die mooie dingen losmaken. Het verbroedert mensen. Miljoenen mensen binnen en buiten Brabant houden zich ermee bezig."

'Goede hoop dat voorstel aangenomen wordt'

Aartsen heeft Kamervragen ingediend over het onderwerp. Hij heeft er goede hoop op dat de minister en de rest van de Tweede Kamer akkoord zullen gaan met zijn voorstel. "De minister heeft al gezegd dat zij volkscultuur ook belangrijk vindt. Dat is haar net zoveel waard als andere vormen van cultuur."

Het is niet de eerste keer dat Aartsen op de bres springt voor de volkscultuur. Met succes wist hij eerder al extra geld los te peuteren bij de minister.

