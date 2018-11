Toch 1 miljoen voor volkscultuur vanuit Den Haag, Thierry Aartsen is blij

DEN HAAG - Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt toch 1 miljoen euro ter beschikking voor volkscultuur en immaterieel erfgoed. Een mooie dag voor VVD'er Thierry Aartsen uit Breda, die zich eerder inzette voor bijvoorbeeld carnaval of het bloemencorso. “Dat verdient echt meer aandacht. Dit is een mooie, kleine eerste stap.”

"Wat mij opvalt, is dat we in Den Haag veel aandacht hebben voor cultuurvorming zoals opera, musea en theater. Maar we benoemen nooit de schutterijen, bloemencorso’s, het Friese fierljeppen of het Brabantse en Limburgse carnaval", zo zei Aartsen eerder tegen Omroep Brabant. "De verhouding is scheef, dat moet eerlijker."



Een week geleden nog leek het alsof het Kamerlid het deksel op de neus kreeg. Tijdens de behandeling van de cultuurbegroting in de Tweede Kamer maandag zagen CDA, ChristenUnie en D66 maar weinig in het plan.



Maar dinsdag bleek dat de motie van Aartsen toch is aangenomen en dat er 1 miljoen vrij wordt gemaakt voor volkscultuur en immaterieel erfgoed, specifiek voor verenigingen, schutterijen en gildes. 'Boem, wat nou proefballonnetje', reageerde de Bredanaar opgetogen.



'Mooie kleine eerste stap'

"Dit is een mooie, kleine eerste stap", aldus Aartsen. "Dit was mijn eerste motie, er zat veel werk in en het was toch even spannend. Dus ik ben heel blij dat het toch is gelukt geld vrij te maken voor verenigingen in corso's. Ze verdienen meer waarderingen en ondersteuning."

De Bredanaar heeft veel contact met corsobouwers en carnavalsverenigingen. "Uit gesprekken merk je dat bouwloodsen bijvoorbeeld geld kosten, en dat dat soms best een probleem is. Op deze manier kan Den Haag ook een steentje bijdragen."