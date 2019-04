Ernstig gewonde bij ongeluk in Den Bosch en de dader rijdt door

Een bestuurder reed door in Den Bosch na een aanrijding waarbij het slachtoffer zwaargewond werd achtergelaten. (Foto: Politie)

DEN BOSCH -

Een bestuurder heeft zondagmiddag een voorbijganger aangereden in de Visstraat in Den Bosch en is daarna doorgereden. Door de aanrijding raakte het slachtoffer ernstig gewond. Dat meldt de politie dinsdag op Instagram.