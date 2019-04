Play-offs: TOP Oss bijna verzekerd van deelname, RKC moet nog knokken voor 'hotseat'

Bekijk hieronder de huidige stand van zaken omtrent de play-offs in de Keuken Kampioen Divisie en lees verder de huidige situatie per Brabantse club.

TOP Oss

De ploeg van Klaas Wels kan komende vrijdag de play-offs veiligstellen. TOP neemt het dan in eigen huis op tegen FC Dordrecht. Op dit moment bezet de ploeg uit Oss de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en heeft het 56 punten behaald. Met nog twee wedstrijden te gaan en drie ploegen onder zich, kan TOP Oss de play-offs om promotie bijna ruiken.

Resterend programma TOP Oss :

FC Dordrecht (thuis)

Helmond Sport (uit)

RKC

De belangrijke tiende plek in de Keuken Kampioen Divisie wordt momenteel nog bezet door RKC. De zogeheten 'hotseat' geeft nog net recht op de play-offs aan het einde van het seizoen. Toch hijgen MVV en Roda JC de ploeg van Fred Grim in de nek. De laatste twee duels zullen ongekend spannend worden voor de club uit Waalwijk.

Resterend programma RKC Waalwijk:

Go Ahead Eagles (uit)

FC Eindhoven (thuis)

FC Eindhoven

Het paasweekend had voor FC Eindhoven bijna niet slechter kunnen verlopen. De ploeg van David Nascimento stond er goed op en maakte nog kans om deel te nemen aan de promotiewedstrijden, maar na een nederlaag en een gelijkspel, is de achterstand op nummer tien RKC opgelopen tot vijf punten. Met nog twee duels te gaan, kunnen de promotieplannen van de tweede club uit Eindhoven opgeborgen worden.

Resterend programma FC Eindhoven :

Jong AZ (thuis)

RKC (uit)

Branco van den Boomen baalt (foto: OrangePictures).

FC Den Bosch

De Bosschenaren wisten in januari de tweede periode te winnen en waren sindsdien al verzekerd van deelname aan de play-offs. Maar de ploeg van Wil Boessen presteert de laatste weken op z'n zachtst gezegd niet best. Van de laatste tien duels werden er maar twee gewonnen. Daardoor is Den Bosch afgezakt naar plek zes en komt TOP Oss akelig dichtbij. De Ossenaren zijn FC Den Bosch op een punt genaderd. En plek zes is zeer belangrijk, aangezien die positie op dit moment recht geeft op directe plaatsing voor de tweede ronde van de play-offs.

Resterend programma FC Den Bosch :

Roda JC (uit)

Go Ahead Eagles (thuis)

De laatste twee speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie worden op vrijdag 26 april en vrijdag 3 mei gespeeld.