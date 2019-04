Dit is waarom boer Jan binnenkort waarschijnlijk een megastal heeft

“Als ik aan de Brabantse plannen voor milieuvriendelijke stallen wil voldoen, heb ik nog 200.000 euro nodig om luchtwassers (een soort ventilatiekanalen red.) te plaatsen”, vertelt Jan. “Als ik die luchtwassers op de juiste manier wil plaatsen en het rendabel wil maken, dan móet er staluitbreiding plaatsvinden.”



Vermeer doelt met de Brabantse plannen op het besluit van Provinciale Staten in 2017, waardoor boeren al in 2022 milieuvriendelijke stallen moeten hebben in plaats van 2028, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Meer megastallen

Wakker Dier kwam dinsdag met een analyse van cijfers waaruit blijkt dat het aantal megastallen in Brabant de afgelopen zeven jaar met 85 stuks is toegenomen. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie worden de risico’s op brand of verspreiding van ziekte door de megastallen veel groter, omdat in die gevallen veel meer dieren tegelijkertijd het slachtoffer worden.



De varkensboer is het daar niet mee eens. “Doordat wij grootschaliger zijn gaan werken, hebben wij juist meer gebruik kunnen maken van technologieën en innovaties. Wij kunnen nu al ingrijpen vóórdat dieren ziek worden.” Die ontwikkeling in techniek kan volgens de boer alleen maar worden toegepast als er schaalvergroting is.

Nederland voorop

Bovendien denkt Vermeer dat Nederland er al met kop en schouders bovenuit steekt. “In China zijn ze goed in mobieltjes maken, hier zijn wij goed in de wereldbevolking voeden. Nergens ter wereld kunnen ze dat met zo weinig milieuschade en zoveel diervriendelijkheid als hier in Nederland en omgeving.”



Wel zou Vermeer liever minder snel willen groeien, maar erg vindt hij het dus niet. “Ik ben er heilig van overtuigd dat het nu veel beter voor de dieren is dan jaren geleden toen mijn ouders en grootouders de stallen beheerden. Ik weet zeker dat wij goed voor de dieren zijn en dat de dieren het goed hebben bij ons. Ook in een grotere stal.”