Bij bekerwinst wordt Willem II een dag na de finale gehuldigd op de Heuvel in Tilburg

Er moet heel wat geregeld worden zonder vooraf te weten of het ook daadwerkelijk nodig is. Maar er heerst een positief gevoel rondom Willem II. De supporters kijken enorm uit naar de finale die zondagavond om zes uur begint in Rotterdam. Als Willem II in De Kuip als winnaar van het veld stapt is het niet meer mogelijk om later die avond in de eigen stad gehuldigd te worden. De huldiging staat nu dus een dag later op de planning, meldt de gemeente Tilburg.

Groot scherm

Een dag eerder zal het bij een eventuele bekerwinst ook al groot feest zijn in de stad. In het stadion krijgt Willem II steun van veel fans, 18.400 kaarten werden er verkocht voor de bekerfinale. Fans zonder kaartje kunnen terecht op de Heuvel. Daar komt een groot scherm waar de wedstrijd tussen de Tricolores en Ajax te volgen is.

"Het scherm wordt geplaatst voor het standbeeld van koning Willem II", vertelt Karin Werners van horecazaak Havana, dat dit feest samen met Grill-ig en The Talk organiseert. "Vanaf drie uur 's middags kunnen mensen hier terecht. Dan gaat een dj draaien. De wedstrijd begint om zes uur 's avonds en we mogen tot elf uur 's avonds doorgaan. Ik hoop dat het een leuk feestje wordt."

Het is iets meer dan vijf jaar geleden dat Willem II een groot feest vierde op de Heuvel. Op maandag 21 april veroverde Willem II toen de titel in de Jupiler League, waardoor het terugkeerde naar het hoogste niveau in Nederland.