Petrovic, De Gier of misschien Fred Rutten: wie wordt de nieuwe trainer van FC Den Bosch?

Jack de Gier

De voormalig spits begon zijn actieve loopbaan in Den Bosch, waar hij na drie seizoenen in het eerste elftal vertrok. Van een terugkeer is het nog niet gekomen. Dat zou nu wel kunnen gebeuren, want De Gier zit na zijn vertrek bij NEC sinds begin april zonder club. Hij werd ontslagen door mindere resultaten met de club uit Nijmegen.

Eerder maakte hij juist veel indruk als hoofdtrainer van Almere City. Met die club werd hij in 2016 door Willem II uitgeschakeld in de play-offs voor promotie, nadat hij de club uit Almere van de laatste naar de achtste plek wist te leiden in zijn eerste jaar als hoofdtrainer.

Jack de Gier als trainer van NEC naast Wil Boessen (foto: OrangePictures).



Zeljko Petrovic

De voormalig voetballer woont in Den Bosch en heeft als speler ook een verleden bij de plaatselijke FC. Daar was hij geliefd door zijn betrokkenheid, openhartigheid en humor. Op de Brabantse velden was hij ook actief voor RKC Waalwijk en PSV. Als hoofdtrainer was hij werkzaam bij Boavista, RKC Waalwijk, Urawa Red Diamonds, Al-Shaab en ADO Den Haag.

Nu is hij assistent van Dick Advocaat bij FC Utrecht, een rol die hij onder dezelfde trainer vervulde bij de nationale ploeg van Servië en het Engelse Sunderland. Zijn contract in de Domstad loopt af. De weg naar FC Den Bosch ligt dus open.

Mitchell van der Gaag

Trok eerder dit seizoen de deur zelf achter zich dicht bij NAC, waar hij geen goede indruk heeft achtergelaten. Dat deed hij eerder wel bij FC Eindhoven en Excelsior. Een trainer die resultaten kan halen.

De kans op de komst van Van der Gaag lijkt echter klein, gezien de uitspraken van Jan-Hein Schouten, voorzitter van de Raad van Commissarissen. "We zoeken nu iemand die alles op scherp kan zetten, de boel in lichterlaaie kan zetten als ware." Bij NAC was Van der Gaag een tegenpool van Stijn Vreven, de trainer die in Breda de boel wel in lichterlaaie kon zetten.

Robert Molenaar

Was als speler en jeugdtrainer actief bij RBC Roosendaal, zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette Molenaar bij RKSV Halsteren. Via FC Volendam kwam hij in 2017 bij Roda JC terecht. Met die club degradeerde hij en in de Keuken Kampioen Divisie wist hij vervolgens niet naar behoren te presteren met de club uit Kerkrade. Ontslag volgde, toch staat Molenaar er niet slecht op.

Fred Rutten

Misschien de minst realistische optie, gezien de clubs waar Rutten de afgelopen jaren actief was. Maar Rutten heeft een verleden met de familie Jordania. Onder Merab Jordania was hij hoofdtrainer bij Vitesse, een belletje van zoon Kakhi Jordania - die nog altijd wacht op goedkeuring van de KNVB om FC Den Bosch officieel te runnen - kan zorgen dat Rutten toch nadenkt over een rol bij FC Den Bosch. Rutten is pas een week vrij man als trainer, hij werd halverwege april ontslagen als trainer van het Belgische Anderlecht.

Oleg Yarovinskiy

Eigenlijk staat Yarovinskiy symbool voor iedere mogelijke buitenlandse trainer. Schouten gaf aan dat de club open staat voor zowel een Nederlandse als buitenlandse trainer. "En als het een buitenlandse trainer wordt, zorgen we er wel voor dat er iemand naast komt die dichtbij de club staat. Een cultuurbewaker, als het ware."

Yarovinskiy is nu assistent van Leonid Slutsky bij Vitesse, hij kent daardoor het Nederlandse voetbal inmiddels. Nadeel: hij heeft nog een contract voor een jaar als assistent van de voormalig bondscoach van Rusland.