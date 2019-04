Advocaat die zijn vrouw en haar zus mishandelde, hangt werk- en celstraf boven het hoofd

Tegen een 32-jarige advocaat uit Eindhoven is woensdag voor de rechtbank in Breda 100 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist. De niet onomstreden advocaat wordt verdacht van (doods-)bedreiging, mishandeling en huisvredebreuk.

De verdachte werd in april en juni 2018 drie keer gearresteerd voor bedreiging en mishandeling van zijn echtgenote en haar zus, met wie hij een affaire had. De vrouwen werden geslagen, bij de keel gegrepen, naar de grond gewerkt en geschopt, meldt het Openbaar Ministerie. De advocaat bedreigde de familie van de vrouwen met de dood en drong het huis van één van hen binnen.

Justitie eiste verder dat de verdachte zich moet laten behandelen volgens aanwijzingen van de reclassering. “Ook als dat een behandeling in een forensische kliniek zou betekenen”, aldus een woordvoerster. Verder mag hij geen contact opnemen met de slachtoffers en eiste de officier van justitie een locatieverbod.

Niet onomstreden

De 32-jarige raadsman is niet onomstreden. De incidenten met zijn vrouw en minnares leverden hem eerder een disciplinaire schorsing op en in oktober 2018 raakte hij zijn rijbewijs kwijt nadat hij met 145 kilometer per uur over de Kennedylaan in Eindhoven scheurde.

In januari van dit jaar kwam de advocaat opnieuw in het nieuws toen hij het slachtoffer werd van een steekpartij in zijn kantoor aan de Crabethstraat. Een boze cliënt zou hem toen hebben aangevallen met een schaar.