VVD zegt ‘ja’ tegen formatieplan: “Brabant zit te wachten op een nieuw bestuur”

VVD in Brabant stemt in met formatieplan Huijbregts

Als grootste politieke partij in Brabant zei VVD woensdagavond ‘ja’ tegen het formatieplan van informateur Helmi Huijbregts. “Ik hoop dat de andere partijen dat ook op korte termijn gaan doen. Want Brabant zit inmiddels te wachten op een nieuw bestuur.”

Geen coalitie met Forum voor Democratie

“Het is geen geheim dat ik graag had gezien dat we een coalitie met Forum voor Democratie zouden maken”, aldus Van der Maat. De partij van Thierry Baudet was bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen met +9 zetels de absolute winnaar, maar lijkt nu dus toch een oppositiepartij te worden.

Omdat de gesprekken met Forum voor Democratie zijn stukgelopen, heeft Van der Maat het advies van informateur Huijbregts voorgelegd aan zijn fractie. “Met daarbij de opmerking: als het niet kan op de manier zoals we het zelf hebben bedacht, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.”

‘Akkoord op het midden zoeken’

Van der Maat zei donderdagmorgen in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant dat het moment is gekomen dat politieke partijen even voorbij hun verkiezingsprogramma’s gaan: “We moeten kijken naar een goed en stevig bestuur ‘op het midden’.”

Zoals de plannen er nu voor liggen komt er dus een coalitie van vijf politieke partijen. Van der Maat hoopt dat de andere fracties ook instemmen met het formatieplan. “Dan kunnen we daarna stevig gast op de plank geven en een bestuursakkoord maken.”