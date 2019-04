Ayahuasca volop gebruikt bij sessies, hoe gevaarlijk is het?

Sessies en ceremonies met Ayahuasca om jezelf spiritueel te reinigen. Ze worden op internet door heel Brabant aangeboden. Maar hoe gevaarlijk is het middel? Na een Ayahuasca-sessie in Eersel overleed een 31-jarige man. Hij had ook de hallucinogene drank gebruikt.

Ayahuasca is een drankje uit het Amazonegebied, dat wordt gemaakt met planten. Het smaakt erg bitter en ziet er bruinig uit. Een gebruiker moet bijna altijd overgeven en krijgt diarree. Ook komt hij of zij in een roes terecht en ziet visioenen. De hallucinaties kunnen volgens verslavingszorginstelling Jellinek afhankelijk van de dosering 2 tot 6 uur aanhouden. De na-effecten kunnen nog eens 8 uur duren.

'Helende werking'

Op verschillende plekken in het land wordt op spirituele wijze met de drank gewerkt. In Brabant worden deze sessies en ceremonies ook gehouden. De organisaties omschrijven het als helend. Het kan helpen bij het verwerken van trauma’s.

Ook in Eersel worden Ayahuasca-sessies aangeboden. Een 31-jarige man overleed enkele weken geleden nadat hij zo’n sessie had gedaan. “Wij vermoeden een verband. Dat wil niet zeggen dat iemand direct of indirect kan overlijden aan de drug”, laat een politiewoordvoerder weten. De politie wil verder niet ingaan op de doodsoorzaak van de man en in wat voor gezondheid hij verder verkeerde.

Het drankje wordt volop gebruikt, maar is verboden volgens de Opiumwet. Gebruikers zijn positief over het effect ervan. “Je gebruikt het niet zomaar voor de lol. Het is echt geen partydrug ofzo”, zegt Joey. Hij gebruikte zo’n twee jaar geleden Ayahuasca. “Het was voor mij de beste manier om zelfkennis op te doen. Omdat het zo’n emotionele rollercoaster is, doe je niet snel een tweede sessie.”

'Zo van het roken afgekomen'

Jan nam de hallucinogene drank wel meerdere keren. “Het is een sterk middel. Je bewustzijn wordt verruimd. Ik ben ook zo van het roken afgekomen. Ik had er na een sessie gewoon geen behoefte meer aan. Het is bekend dat het ook helpt bij drugsverslaafden”, vertelt hij. Hij ziet het als een medicijn en niet als een harddrug. “Het is helaas verboden, ja. Zonde, want het helpt juist zoveel mensen. Het wordt al duizenden jaren gebruikt.”

Volgens Joey moet je voor en na het gebruik ervan goed op je voeding letten. Niet alle etenswaren matchen goed met de werkzame stof DMT. Een overdosis neem je volgens beide gebruikers niet snel. Ook werkt het volgens hen niet verslavend. “Het is vreselijk smerig om te drinken. Alleen al van de geur zou je kunnen gaan kotsen”, zegt Jan.

Tom Bart van verslavingszorginstelling Jellinek zegt dat het niet vaak voorkomt dat iemand aan Ayahuasca overlijdt. DMT is niet levensbedreigend, volgens hem. “Het kan voor psychiatrische problemen zorgen bij gebruikers, maar het is niet gevaarlijk voor je lichaam", zegt hij. “Ook niet in combinatie met andere geneesmiddelen.”

Weinig toezicht

Omdat er weinig toezicht is op de sessies, zijn er volgens Bart ook veel kwakzalvers. Er kunnen zich psychiatrische problemen voordoen bij mensen die hier al last van hebben. Door Ayahuasca kunnen de klachten verergeren, stelt hij. “Daarom moeten mensen goed in hun vel zitten voordat ze aan een healingsessie beginnen."