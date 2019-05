Degradatie naar Keuken Kampioen Divisie een feit voor NAC na nederlaag in Friesland [ANALYSE]

Het seizoen tot nu toe is samen te vatten in cijfers. NAC is de ploeg met de minste overwinningen en ook de meeste nederlagen. Het is de ploeg die de minste doelpunten wist te maken en op Fortuna Sittard na kreeg het de meeste doelpunten tegen. Maar het is meer dan dat, het hele seizoen rommelde het in Breda.

Het begon sportief al moeizaam in de voorbereiding, in vier oefenwedstrijd met andere eerste elftallen werd er vier keer verloren. Alleen tegen amateurclubs Madese Boys en Victoria '03 en het opleidingsteam Manchester City werd gewonnen.

Kwalitatief minder dan promovendi

Toch waren de verwachtingen niet per se heel negatief. "De verwachting voorafgaand aan dit seizoen was dat het voor NAC heel moeilijk zou worden om te degraderen. NAC zou toch wel zeker boven promovendi als De Graafschap, Fortuna Sittard en FC Emmen blijven? Na 32 speelrondes kan er geconcludeerd worden dat NAC juist kwalitatief minder is dan bovengenoemde clubs", zegt NAC-watcher Job Willemse.

Anouar Kali druipt af na de 3-0 nederlaag van NAC bij De Graafschap.

'De club deed in de zomer een aantal aankopen als Gervane Kastaneer en Anouar Kali. Spelers met een krasje, maar wel spelers die NAC kwalitatief vooruit zouden helpen. Al bleek dat op het veld en tijdens de wedstrijden niet het geval te zijn."

Dat het nog niet lekker liep bleek echter ook in de eerste officiële wedstrijd, AZ stuurde NAC met een 5-0 nederlaag naar huis. Een zege op De Graafschap in de tweede speelronde verbloemde een hoop, maar na die overwinning verloor NAC in zeven opeenvolgende wedstrijden . Tot december werden er slechts vijf punten gepakt. In de laatste drie wedstrijden voor de winterstop pakte NAC wel ineens punten, zeven in totaal. Er was weer wat hoop.

Mitchell van der Gaag (foto: VI Images).

'Te weinig kwaliteit'

Met enkele gerichte versterkingen in de winterstop moest NAC zich kunnen handhaven. "Onder andere Sullay Kaikai, Khalid Karami en Ramon Pascal Lundqvist kwamen naar Breda. Maar achteraf gezien kan toch geconcludeerd worden dat de selectie van NAC te weinig kwaliteit herbergt en op basis van het spel en de doelcijfers de terechte degradant is", aldus Willemse. NAC wist dit seizoen zelfs niet één keer twee wedstrijden op rij te winnen.

Leegloop

Terwijl het op het veld moeizaam gaat, is er achter de schermen nog veel meer aan de hand. In september werd Hans Smulders op non-actief gezet, Justin Goetzee trok vervolgens in januari de deur achter zich dicht in het Rat Verlegh Stadion. En dus zat NAC zonder algemeen- en technisch directeur. Niet veel later maakte Pierre van Hooijdonk bekend te stoppen als adviseur van NAC, terwijl manager jeugdopleiding Tim Gilissen per 1 april de overstap maakte naar Heracles Almelo.

De onrust had geen positief effect op de prestaties op het veld. Na de winterstop pakte NAC in negen wedstrijden twee punten, Van der Gaag hield vervolgens de eer aan zichzelf en stapte op. "Onder diens opvolger Ruud Brood is het ook niet beter gegaan. Uit de eerste twee wedstrijden onder Brood behaalde NAC nog vier punten, maar verder werd er niet meer gewonnen, waardoor NAC volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie te bewonderen is."

Zondagmiddag viel het doek definitief voor NAC. Woensdagavond volgt nog een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, voorlopig de laatste eredivisiewedstrijd in Breda. Na twee seizoenen op het hoogste niveau is de Bredase ploeg vanaf volgend seizoen weer actief op het tweede niveau, de Keuken Kampioen Divisie.