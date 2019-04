Politieman met kinderporno op non-actief gezet als scoutingleider in Eindhoven

De cuberspecialist van de politie is ook lid van de scouting in Eindhoven.(Foto: Pixabay)

De politieman die is aangehouden voor het bezit van kinderporno, was leider bij Scouting Stratum in Eindhoven. Hij is door Scouting Nederland op non-actief gesteld. Dat gebeurt altijd wanneer scouts verdacht worden van kinderporno. Volgens de voorzitter van de Eindhovense scouting zijn er geen signalen dat er binnen de scouting iets gebeurd is met kinderporno.

"Ik weet het helaas niet zeker, maar er hebben ons geen berichten bereikt dat er kinderen te maken hebben gehad met kinderporno." De 23-jarige politiemedewerker was tot 2017 leider van de 'Bevers', dat zijn kinderen van 5 tot en met 7 jaar. Tot woensdag was hij lid van de Clan Hannibal Stam, dat is voor iedereen boven de 18 jaar.

Verbazing

De voorzitter van Scouting Stratum verwijst door naar Scouting Nederland die altijd de woordvoering doen in dit soort zedenzaken. Wendy van Rossum van de landelijke organisatie vertelt dat hun 'protocol grensoverschrijdend gedrag' in zulke gevallen in werking treedt.

De landelijke scouting heeft de Eindhovense afdeling ook geholpen met de brief waarin vrijwilligers en ouders worden geïnformeerd. "Mocht blijken dat er behoefte is aan meer informatie kunnen we ook nog een inloopavond houden."

De Eindhovense scouting werd woensdagmiddag door de politie op de hoogte gebracht van de aanhouding van hun lid. "Dat is schrikken en levert verbazing op, maar nogmaals wij hebben geen geluiden gehoord die erop wijzen dat er bij ons nare dingen zijn gebeurd", benadrukt de voorzitter nogmaals. Alle ouders zijn direct op de hoogte gebracht.

Computerdeskundige

De politieman werkte in de ICT en was cyberspecialist bij een landelijke politiedienst. De man wordt verdacht van het verzamelen van kinderporno. Er zijn nog geen aanwijzingen dat hij zelf ook kinderporno maakte.

