Hoop voor Johan van Laarhoven? Minister Grapperhaus gaat zich inzetten voor terugkeer

Minister Ferdinand Grapperhaus gaat zijn best doen om coffeeshophouder Johan van Laarhoven naar Nederland te krijgen. Dat zei hij donderdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer. Vera Bergkamp van D66 riep de minister op tot actie en kreeg veel steun in de Tweede Kamer. De aanwezige familie is blij met het besluit van de minister.

De voormalig coffeeshopbaas van The Grass Company in Tilburg werd in 2014 opgepakt na een rechtshulpverzoek van Nederland aan Thailand. Van Laarhoven is vervolgens in Thailand veroordeeld voor het ‘witwassen’ van geld dat hij in Nederland verdiende met de gedoogde verkoop van cannabis. Hij werd veroordeeld tot 75 jaar cel. Zijn vrouw kreeg 11 jaar.

Sindsdien werd veel geprocedeerd, maar de omstandigheden waaronder Van Laarhoven vastzit, werden daardoor nooit beter.

In maart werd een kritisch rapport gepresenteerd waarin de Nationale Ombudsman stelt dat de politie en het Openbaar Ministerie onzorgvuldig hebben gehandeld in de zaak van Johan Van Laarhoven en zijn vrouw. Daarom vindt Kamerlid Vera Bergkamp nu dat het kabinet alles in het werk moet stellen om te zorgen dat Van Laarhoven vrijkomt en dat ook zijn vrouw wordt vrijgelaten. In een debat moet duidelijk worden of Grapperhaus dat ook gaat doen.

Eerder deze maand liet Grapperhaus nog weten dat hij het oordeel van de ombudsman 'zeer serieus' neemt, maar dat hij voorlopig weinig voor de coffeeshophouder kan doen. De rechtszaak in Thailand duurt tot uiterlijk december, gaf de minister aan. Dan buigt het OM zich volgens hem 'voortvarend' over het verzoek van de coffeeshopbaas om naar een Nederlandse cel te verhuizen.

