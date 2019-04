Niemand wist wat er in het huis gebeurde waar inval plaatsvond: 'Wel eens de politie gebeld'

Geen van de buurtbewoners wist wat er zich precies afspeelde in het huis aan de Nieuwstraat in Eersel waar de politie woensdagavond een inval deed.

Geen van de buurtbewoners wist wat er zich precies afspeelde in het huis aan de Nieuwstraat in Eersel waar de politie woensdagavond een inval deed. Met een team van veertig mensen viel de politie binnen bij een healingsessie. De politie vermoedt dat de dood van een 31-Hongaar te maken heeft met een eerdere sessie in het huis.

Bij de healingsessie, een spirituele bijeenkomst waarbij lichaam en ziel worden ‘geheeld’, werd het verboden middel Ayahuasca gebruikt. Ayahuasca staat op de verboden drugslijst en wordt gezien als een harddrug. Vier verdachten zijn opgepakt. Allemaal komen ze uit het buitenland.

“We wisten in de buurt wel dat daar iets gebeurde, maar wat precies wisten we niet”, zegt een buurtbewoner. “We hebben de mensen die in het pand woonden nooit ontmoet. Wel weten we dat ze een website hebben die zegt dat er een drug gebruikt werd tijdens de sessies”, vertelt de buurtbewoner. “Ik schrik ervan dat het middel verboden is, maar dat het toch gebruikt werd. En dat daar dan iemand aan overlijdt, is verschrikkelijk.”

Inval

Bij een nieuwe healingsessie in de woning aan de Nieuwstraat viel de politie woensdagavond met een team van veertig mensen binnen met een stormram. Een buurvrouw hoorde ineens een knal. “Ik was heel erg verrast, want ik kende de mensen van het pand niet en wist niet wat er zich afspeelde. Wel weet ik dat er iedere keer andere auto’s stonden met buitenlandse kentekens.”

Twee organisatoren, een Italiaanse vrouw (38) en een Spaanse man (33), zijn opgepakt. Daarnaast zijn nog een 47-jarige Spaanse man en een 25-jarige Italiaanse man aangehouden. Twaalf deelnemers aan de sessie werden door de gemeente opgevangen en ergens anders ondergebracht.

Trommels en gegil

De sessies zagen er volgens de buurtbewoners altijd ‘normaal en onschuldig’ uit. Een achterbuurman zag de sessies bij mooi weer vanuit zijn raam wel eens in de tuin afspelen. “De mensen zagen er normaal uit. Het was de laatste tijd redelijk rustig, maar het kon er ook wel heftig aan toe gaan met veel muziek en trommels.”

Achterbuurvrouw Petra de Graaff vertelt daarnaast dat ze over het algemeen weinig merkte van de praktijken: “Ze deden aan zonaanbidding, dansen en trommelen. Ze gingen gewoon naar de supermarkt en deden hun ding.”

Volgens de achterbuurvrouw vonden de sessies vooral in het weekend plaats. “In de zomer hielden ze de bijeenkomsten buiten. Van vrijdagmiddag tot zondagavond hoorden we dan gegil en getrommel. Daar hebben we toen wel een aantal keer de politie voor gebeld.