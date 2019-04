Klant shisha lounge in Bergen op Zoom bedreigd met 'vuurwapen'

Een 21-jarige Bredanaar is donderdagavond met mogelijk een vuurwapen bedreigd in een shisha lounge in Bergen op Zoom.

De klant was rond half twaalf in de zaak aan de Antwerpsestraatweg toen er een onbekende man op hem af kwam lopen. Hij had iets in zijn hand dat op een vuurwapen leek. Het slachtoffer stond op waarop de dader vervolgens wegrende.

Getuigen

De man heeft hierna de politie gebeld en aangifte gedaan. Er waren verder geen andere mensen in het pand aanwezig die iets zouden hebben gezien van het incident.