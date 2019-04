Wilde achtervolging rond Breda: justitie wil Roosendaler zeven maanden de cel in

Een 23-jarige automobilist uit Roosendaal die in januari werd gearresteerd na een wilde achtervolging rond Breda, hoorde vrijdag voor de rechtbank in Breda zeven maanden celstraf tegen zich eisen. Tijdens zijn vlucht gooide de man pakketjes met drugs uit zijn auto. Toen agenten hem uiteindelijk aan de kant hadden gezet, bleek dat er ook nog een doorgeladen vuurwapen in zijn auto lag.

Het was in de nachtelijke uren van 29 januari toen agenten de bestuurder van de Volkswagen wilden controleren. Ze gaven hem in Breda een volgteken, maar dat negeerde hij.

Hoge snelheid

De Roosendaler gooide het stuur om en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie zette de achtervolging in. De automobilist reed met 120 kilometer per uur door rood in Breda. Vervolgens schoot hij de snelweg A16 en A58 op en reed met meer dan 220 kilometer per uur richting Etten-Leur.

In Etten-Leur nam hij de afslag en reed hij plankgas terug naar Breda. Op de A58 bij Ulvenhout werd hij door nieuwe snellere politiewagens klemgereden. De agenten namen de drugs, de auto en het vuurwapen in beslag.