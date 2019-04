Tweeduizend kilo illegale tabak gevonden in bedrijfspand Steenbergen, twee mannen opgepakt

Bij een inval in een bedrijfspand aan de Leerlooierij in Steenbergen heeft de FIOD donderdag ruim tweeduizend kilo versneden tabak in beslag genomen. Er zijn 2 mannen aangehouden.

Ook zijn er machines. verpakkingsmiddelen, een heftruck, contant geld en een steekwapen gevonden. Alle spullen worden vernietigd. De FIOD werkte in het onderzoek samen met de Douane en de politie.

Sigarettenfabriek

In een ander onderzoek werd donderdag in een kassencomplex in het Gelderse Zuilichem een sigarettenfabriek opgerold.. De fabriek was daar nog in werking.

Er werden onder meer zo'n twee miljoen sigaretten, vijfduizend kilo ruwe tabak en bijna tweeduizend kilo versneden tabak gevonden. Negen personen zijn daar aangehouden. Onder leiding van het Functioneel Parket doet de FIOD verder onderzoek.

Schatkist

Volgens FIOD worden door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist volgens FIOD ernstig benadeeld.

"De illegale productie van sigaretten ondermijnt ook het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat”, aldus een woordvoerder.