Frans (71) vindt opvolger voor zijn dierenspeciaalzaak Van Valkenburg: ‘Ze zijn zo enthousiast’

Frans van Valkenburg in zijn dierenspeciaalzaak in Den Bosch (Foto: Imke van de Laar).

Frans van Valkenburg (71) van dierenspeciaalzaak Van Valkenburg heeft een opvolger gevonden voor zijn winkel. Zoon Frans en kleindochter Naomie gaan de zaak in Den Bosch runnen. “Er is een bak met ervaring en kennis aanwezig.”

De winkel werd in 1933 opgericht en is een begrip in de stad. Frans werkte er jaren en twintig jaar geleden droeg hij het stokje over aan zijn zoon en dochter. De zaken gingen minder en Frans kwam in 2018 terug in de winkel. Hij wilde niet dat zijn speciaalzaak zou verdwijnen in Den Bosch. Nu gaat hij het stokje weer overdragen en hij heeft er het volste vertrouwen in.

Het gevoel dat je in een dierenwereld bent.

“We zijn met een nieuwe formule gestart en dat slaat aan. We zijn geen dierenwinkel, maar je hebt bij ons echt de dierenervaring. Het gevoel dat je in een dierenwereld bent.”

Veel verschillende dieren

In de speciaalzaak kom je geen producten voor honden en katten meer tegen, maar wel heel veel andere dieren. Van driehonderd tropische vissen naar vogels en insecten. “Het is bijzonder dat we zoveel dieren hebben, maar we hebben er ook echt verstand van. De dierenwelzijn moet gewaarborgd worden.”

De kennis wordt overgedragen en volgens de eigenaar zit dat wel goed. Frans Junior en Naomie hebben er al veel verstand van en kleinzoon Frans is ook veel in de winkel te vinden. “Er is veel ervaring en kennis aanwezig. Mijn kleinzoon heeft echt zoveel verstand van dieren.”

Ik ben niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten.

In de toekomst heeft de dierenspeciaalzaak grote plannen. “We gaan verder groeien.” Frans zal ook nog regelmatig in de winkel zijn, want hij kan nog niet stil zitten. “Ik blijf nog twee tot drie dagen in de winkel. Ik ben niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten.”

Kleindochter

Naomie vindt het geweldig om verder te gaan met de winkel. “Zo kunnen we de naam van de familie voortzetten en mijn opa kan ook een stapje terugdoen. Ik ben opgegroeid in de winkel en ik voel me als een vis in het water.”

