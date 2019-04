'PSV moet hopen op sportwondertje en bidden dat Ajax nog iets laat liggen'

EINDHOVEN -

PSV won donderdagavond met 0-3 op bezoek bij Willem II. Door die overwinning kwamen de Eindhovenaren qua punten op gelijke hoogte met koploper Ajax. De ploeg van trainer Mark van Bommel heeft zeventien dagen rust voor het in een paar dagen tijd de laatste twee wedstrijden speelt. Volgens PSV-watcher Joost van Erp is er een klein wonder nodig om de titel nog te pakken.