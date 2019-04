Opnieuw autobrand in Oss, tweede nacht op rij raak

Geen vlammenzee dit keer in Oss, maar wel weer een autobrand. In de nacht van zondag op maandag was het raak aan de Willem Barendszstraat. Een Ford Fiësta moest het ontgelden. De auto moet volgens omstanders als verloren worden beschouwd.

Het was de tweede nacht op rij dat de brandweer in Oss in actie moest komen voor een autobrand. Zaterdagnacht was het loos aan de Spoorlaan in Oss, waar twee wagens in vlammen opgingen. Dit nadat het enkele weken relatief rustig was geweest qua autobranden in de stad.

Begin april riep burgemeester Wobine Buijs van Oss inwoners nog op uit te kijken naar een mogelijke pyromaan. De stad werd geteisterd door autobranden. De meer dan twintig auto's die tot dan toe in vlammen opgingen, konden volgens de burgemeester geen toeval zijn.





De oorzaak van de brand zondagnacht is niet bekend. De politie doet onderzoek.