Maaltijdbezorgers rijden rond in Breda met foto's van langdurig vermiste personen

Van de vijf vermissingen gaat het om twee mannen die in Breda zijn verdwenen. Het gaat om de 63-jarige Bas Rossen, hij leidde een zwervend bestaan tot januari 2017, toen hij spoorloos verdween. De tweede man die voor het laatst gezien is in Breda is James Patrick Grealis. Van de 35-jarige Ier ontbreekt sinds 2008 ieder spoor.

Zo'n honderd koeriers gaan rondrijden met de vermissingsposters. Dat doen ze in Breda, Amsterdam, Den Haag en Nijmegen. Aan beide kanten van de bezorgtas is een poster te zien.

Mediahype

In Groot-Brittanië startte eind vorig jaar een soortgelijke campagne. Dat zorgde voor een flinke mediahype daar. Uiteindelijk werden er drie van de vermiste personen gevonden. Op de dag van de lancering van de campagne in Nederland lijkt ook hier de mediahype toe te slaan. Veel media maken melding van de aftrap van de actie.

De families van de twee vermiste mannen die in Breda verdwenen zitten al jaren in onzekerheid. De broer van Bas Rossen deed twee jaar geleden een oproep in het televisieprogramma Team Vermissingen.

Bas Rossen werd in januari 2017 voor het laatst gezien in Breda (Beeld: politie.nl)

Vermiste Ier

De zussen van de vermiste Ier James Patrick Grealis zitten al bijna elf jaar in onzekerheid. Wat is er met hun broer gebeurd die in Breda op zoek was naar werk?



'Mis je mei'

In de maand mei is voor de politie de maand om aandacht te vragen voor vermissingen. Daarom riep de politie een aantal jaar geleden de themamaand 'Mis je mei' in het leven.

Wie staan er nog meer op de bezorgtassen?

Naast de twee mannen die in Breda verdwenen kun je de foto's zien van de volgende personen:

Jeroen de Wit, 32 jaar en vermist uit Leimuiden sinds 18 februari 2018

Sidney Lute, 21 jaar oud en vermist uit Assendelft sinds 2 november 2016

Dirk van den Belt, 82 jaar en vermist uit Kampen op 8 april 2018

Iedereen die informatie heeft over een van deze verdwijningsberichten wordt aangespoord om de politie te bellen. Dit kan ieder moment van de dag, 7 dagen per week en 24 uur per dag via 0900-8844.