Gebiedsverbod voor minderjarige voetbalfans, jongste 'hooligan' is pas 12

Aanleiding voor de maatregel was een ernstige ordeverstoring op zondag 13 januari. Tijdens en na de wedstrijd FC Eindhoven - NEC keerden de nu bestrafte aanhangers zich tegen supporters van NEC. Vervolgens heeft een deel van de groep zich ook misdragen in het openbaar vervoer. Tien van de veertien betrokken 'voetballiefhebbers' waren toen minderjarig; de jongste was pas twaalf jaar oud.



Geweld tegen scholieren

De twee fans die zich niet meer in de omgeving van het PSV-stadion mogen vertonen, waren in maart vorig jaar betrokken bij geweld tegen Engelse scholieren. Dat was na de wedstrijd tussen PSV en NAC Breda. Vier anderen hadden zich dit jaar misdragen voorafgaand aan het uitduel van PSV met Excelsior.



De politie heeft de ouders van de minderjarige 'boefjes' geïnformeerd over de maatregelen. Ook Veilig Thuis - dat ingeschakeld wordt voor advies, hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandelingen - is hiervan op de hoogte gebracht.