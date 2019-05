Coalitiebespreking: constructieve gesprekken over veel dilemma's

De besprekingen tussen VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 over een nieuwe bestuurscoalitie in Brabant verlopen constructief, maar er zijn veel dilemma's die overwonnen moeten worden.

Dat blijkt uit een tussenstand die Christophe van der Maat heeft gegeven. Hij is fractievoorzitter van de grootste partij VVD en dus initiatiefnemer van de coalitieonderhandelingen. Vorige week adviseerde informateur Helmi Huijbregst de vijf partijen te gaan praten over samenwerking. Op dat moment - en eigenlijk al direct na de verkiezingen - waren de dilemma's er ook al. Het had zelfs tot gevolg dat geen van de partijen met een idee kwam om met anderen een meerderheid te vormen. Huijbregts kon toen niet anders dan opponenten te adviseren toch maar met elkaar verder te praten.

Informeel

Deze week zijn de vijf partijen voor het eerst in die samenstelling met elkaar geen praten. Dat gebeurde op een informele manier. Het ging er vooral over hoe de partijen aankijken tegen samenwerking, zoals door Huijbregts voorgesteld.

Christophe van der Maat: "Die gesprekken waren constructief maar het zal niemand verbazen dat we het niet ineens over alle onderwerpen roerend eens zijn geworden met elkaar en dat we ook zeker nog dilemma’s zien. De komende week voeren we daarom nog een aantal verkennende gesprekken om te bepalen of een volgende stap naar een daadwerkelijk formatieproces met deze partijen opportuun is.”

Asfalt

De dilemma's waar Van der Maat over spreekt laten zich raden. De VVD wil asfalt, GroenLinks wil dat niet. Het CDA wil de strenge milieumaatregelen voor boeren versoepelen. D66, VVD en PvdA waren in het vorige college juist voorstanders van die maatregelen.

Direct na de verkiezingsuitslag was al duidelijk dat het een enorme uitdaging zou worden om een meerderheid te vinden zonder dat partijen echt veel water bij de wijn zouden doen. De komende week zal blijken hoe ver de partijen kunnen buigen zonder te barsten.

Het alternatief is een minderheidscoalitie van VVD en CDA die bij elk plan een meerderheid gaat zoeken. In de coulissen kijkt rechts daar met belangstelling naar. Als gekende klimaatontkenners Forum voor Democratie en PVV nodig zijn voor een meerderheid zullen ze alles in het werk stellen om in ruil voor hun steun de klimaatmaatregelen op te blazen. Daar moeten ze bij links niet aan denken.