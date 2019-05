Mis niets van de bekerfinale Willem II - Ajax: Omroep Brabant is er LIVE bij

De bekerkoorts stijgt dit weekend naar een hoogtepunt. Gaat Willem II zondag de beker winnen in de finale tegen Ajax? Van deze bijzondere wedstrijd wil je natuurlijk niets missen, dus daarom is Omroep Brabant overal bij. Lees hier wat we dit weekend allemaal doen op onze app, site, Facebook, radio en televisie.

ZATERDAG

- 12.30 uur livestream spelersbus

We trappen zaterdag af met het uitzwaaien van de spelersbus van Willem II. Na een besloten training reist de ploeg om halfeen af naar Rotterdam. Wij zijn er live bij als de fans hun helden toejuichen wanneer de bus vertrekt. De livestream is te zien op Facebook en de app en site van Omroep Brabant

ZONDAG

Livestreams

- 13.30 uur supportersbussen

Op zondag zie je live hoe ruim 200 bussen afgeladen met supporters vertrekken richting De Kuip. Onze verslaggever peilt de stemming, zenuwen en het optimisme bij de Willem II-fans.

- Vanaf 15.00 uur fans in Tilburg en Rotterdam

Het is natuurlijk niet alleen feest in Rotterdam, ook in Tilburg. Daar zijn we live bij de supporters die de bekerfinale gaan bekijken op de Heuvel en van tevoren al lekker in de stemming komen.

Ook rijden we mee met één van de bussen richting Rotterdam. En vangen we voor het stadion de supporters op die vanuit Tilburg naar De Kuip zijn gereden. We tellen live af tot zes uur wanneer de wedstrijd begint. De beide livestreams zijn zondag te zien op Facebook en de app en site van Omroep Brabant.

Radio

- 12.00 uur tot 14.00 uur Sportlunch

Zondagmiddag is er een reguliere Sportlunch, waarbij er extra aandacht is voor Willem II. Er wordt gebeld met bekende Willem II-supporters en geschakeld met verslaggevers in Tilburg.

- 14.00 uur tot 21.00 uur Willem II

Na Sportlunch gaat de focus volledig naar de finale. We bellen met supporters die onderweg zijn naar het stadion, we proeven de sfeer in Tilburg en Rotterdam en hebben contact met onze verslaggevers. Tijdens de wedstrijd schakelen we live met onze verslaggever die de wedstrijd volgt.

Televisie

- 17.30 uur Uitzending Brabant Nieuws

Natuurlijk is er gewoon Omroep Brabant Nieuws om halfzes, met daarin een overzicht van de actualiteiten en veel sfeerbeelden van Willem II-fans die zich in Rotterdam en Tilburg voorbereiden op de wedstrijd.

- 20.30 uur EXTRA Uitzending Brabant Nieuws

Wint Willem II de beker? We weten het hopelijk rond een uur of acht 's avonds. Daarom is er om half negen een extra uitzending van het Brabant Nieuws.