Johan W. zat met een weekendtas in de rechtszaal en kon meteen de cel in voor speedlab in Friesland

De rechtbank in Den Bosch heeft acht Brabanders veroordeeld omdat ze een drugslab hebben opgebouwd in Friesland. Hoofdverdachte Johan W. (48) was erop voorbereid dat hij meteen de cel in moest en zat daarom in de zaal met zijn volle weekendtas. De Bosschenaar kreeg drie jaar cel en moest meteen met de politie mee.

De acht mannen kregen straffen die uiteenliepen van drie jaar cel tot een werkstraf. De straffen vielen een stuk lager uit omdat er onder meer te weinig bewijs was voor een ander 'Brabants' lab in Drenthe.

De rechtbank is er in ieder geval van overtuigd dat ze zich vorig jaar bezig hebben gehouden met het voorbereiden van grootschalige drugsproductie in het Friese dorpje Oudebildtzijl. In een loods bouwden ze een speedlab. Volgens de rechter hebben ze zich niks aangetrokken van de gevolgen en handelden ze uit 'puur winstbejag'.

LEES OOK:Brabantse drugslabs in het noorden 'fors en uitgebreid'

Meteen de gevangenis in

De hoogste straf was voor Johan W. (48). Er was zeven jaar tegen hem geëist maar hij kreeg drie jaar. De straf viel lager uit omdat de rechtbank onvoldoende bewezen vond dat hij lid was van een criminele organisatie.

Ook vond de rechtbank dat er te weinig bewijs was voor een 'Brabantse' link met het drugslab in Drenthe. Dat is geen verrassing. Tijdens de rechtszaak was al duidelijk dat er amper bewijs was.

Lasser en klussers

Bewijs was er volgens de rechtbank wel genoeg dat de mannen bezig waren met drugsproductie:

Jos van B. (57) had in Oirschot een werkplaats met lasapparatuur en maakte daar kookketels. Hij kreeg 22 maanden cel.

Wim M. (28) uit Eindhoven is gezien in het Friese drugslab en had ook een sleutel van de loods. Hij kreeg 18 maanden cel.

Anton de R. (62) uit Den Bosch leverde vaten in Friesland, waaronder een 1000-liter-ketel. Hij kreeg 15 maanden cel.

Frank van H. (48) uit Rosmalen kluste in het Friese lab. Hij kreeg 10 maanden.

Eindhovenaar Gerrit van R. (28) is gefotografeerd door het observatieteam bij een bouwmarkt in Friesland. Hij vervoerde een lading balken die de politie in het lab terugvond. Ook hij kreeg 10 maanden.

Peter van T. (37) uit Zaltbommel kreeg 8 maanden waarvan de helft voorwaardelijk omdat hij een beperkte rol had.

De verhuurder van de loods Cornelis van der W. (30) in Friesland kreeg 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijk.

Twee anderen werden vrijgesproken.

Brabantse onderwereld overal zichtbaar

Brabantse criminelen zijn al veel langer actief buiten de provincie met handel en productie. De laatste tijd lijkt dat toe te nemen. Zo rolde de politie vorige week nog een lab op in Zevenaar (Gelderland) met Tilburgers. Eerder was er het Belgische drugslab met drie dode Brabanders en er doken Brabantse drugscriminelen op in onder meer Overijssel.