Oudste hotel van Nederland krijgt nieuwe draak, 'De oude was maar een nep-ding'

Een bronzen variant vervangt de goudkleurige draak die tot nu toe op een timpaan boven de deur stond. Burgemeester Petter van Bergen Op Zoom onthulde het beeld vrijdag.

Spijt van plastic draak

34 jaar geleden besloot eigenaar Frans Hazen van Hotel de Draak een draak op het gebouw te zetten. Een gouden beeld werd het, maar meteen na de onthulling had hij al spijt. De draak was van kunststof gemaakt en bedekt met bladgoud. "Het was eigenlijk maar een nep-ding", geeft Frans toe.

"Meer een ding voor op een carnavalswagen niet voor een Grand Hotel."

De 68-jarige eigenaar vond dat hij nog voor zijn pensioen een fatsoenlijke draak moest laten zetten op zijn hotel. Bij het oudste hotel van Nederland hoort een draak met meer grandeur en eindelijk is het nu zo ver.

Goudkleurige accenten

Ed Mol heeft de draak ontworpen. Deze geboren Bergenaar is tegenwoordig gemeentesecretaris in de gemeente Bladel. Het beeld werd gegoten door de bekende Nederlandse bronsgieter Frans Steylaert. Het is bronskleurig met enkele goudkleurige accenten.

De oude en nieuwe draak lijken totaal niet op elkaar.

'Draak houdt oogje in het zeil'

De nieuwe draak kijkt met zijn kop naar links. Richting het oude stadhuis van Bergen op Zoom. "Dat is om de gemeenteraad een beetje in de gaten te houden", grapt de eigenaar. Wat er met de oude plastic draak gaat gebeuren is nog niet duidelijk. "Ik denk dat hij een rol gaat spelen rond Vastenavend", voorspelt Frans.

Hoe oud hotel De Draak precies is, is niet bekend. Duidelijk is wel dat het als een van de weinige panden een grote stadsbrand in 1397 overleefde. In de middeleeuwen zou er al een stenen plaquette van een draak op het gebouw hebben gestaan.

'Moet zeshonderd jaar meekunnen'

Frans vermoedt dat die op een of andere manier op een ander gebouw in Bergen op Zoom terecht is gekomen. In de Londonstraat. Zeker weten doet Frans dat niet. "Maar het is wel een mooi verhaal", voegt hij er met een brede glimlach aan toe.

Als het aan Frans ligt blijft de nieuwe draak een stuk langer staan dan zijn voorganger. "Hij moet minstens zeshonderd jaar meekunnen."