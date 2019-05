Man bedreigt medewerker gemeentehuis, gepakt na lange spannende achtervolging

De politie heeft donderdag een 29-jarige man uit Made aangehouden. Hij zou een medewerker van het gemeentehuis hebben bedreigd en beledigd. Daarna reed hij weg in een bestelbus en ontstond een achtervolging met de politie.

De agenten probeerden hem tot stoppen te dwingen door de weg te blokkeren. De man reed echter gewoon door, waarna een politiebus de bestelbus volgde. De politiebus raakte de bestelbus bewust, maar ook dat was niet genoeg om de achtervolging af te ronden.

Uiteindelijk werd de verdachte op de Zeggelaan in Terheijden door meerdere politiewagens ingesloten.

De bestelbus is in beslag genomen, ook is de man zijn rijbewijs kwijt. Met een boete op zak, mocht hij daarna gaan.