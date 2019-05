ASML krijgt intellectuele eigendommen van concurrent na diefstal bedrijfsgeheimen

Ook moet XTAL, een in 2014 opgerichte concurrent van ASML, een schadevergoeding van 845 miljoen dollar betalen aan ASML, zo laat het bedrijf uit Veldhoven weten. De schadevergoeding is echter niet inbaar omdat XTAL zo goed als failliet is.

De zaak draait om medewerkers van ASML in de Verenigde Staten die bedrijfsgeheimen stalen om die vervolgens te gebruiken bij het in 2014 opgerichte bedrijf XTAL. Het Financieele Dagblad bracht de zaak vorige maand naar buiten. De krant sprak van vermeende spionagepraktijken door Chinezen. ASML ontkent dat en liet in een verklaring weten te zijn beroofd van gepatenteerde informatie door een handvol medewerkers. Van een nationale samenzwering is volgens ASML geen sprake.

Tevreden over vonnis

Door de uitspraak van de rechter is het XTAL niet meer toegestaan softwareproducten te ontwikkelen die gebaseerd zijn op oorspronkelijke ideeën van ASML. Ook mag de Veldhovense chipmachinefabrikant klanten van XTAL informeren over het vonnis. Het gaat dan om klanten die XTAL eerder wist af te pakken van ASML.

ASML geeft aan tevreden te zijn over het vonnis.