Jordens Peters is deze week zo vaak geïnterviewd dat hij hoopt dat mensen niet Jordens-moe worden

De vragen die Peters kreeg, gingen vooral over tegenstander Ajax. Hoe heeft Peters afgelopen dinsdag gekeken naar de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham? Wat vindt Peters van Ajax? En zou Ajax niet een beetje moe zijn?

'Viel mij ook op'

Kortom: heel veel Ajax en weinig Willem II. “Dat heb je goed gezien, ja. Dat viel mij ook op”, zegt Peters direct na de persconferentie. “Je weet van tevoren hoe de rolverdeling is. Maar goed, dat hoort erbij. Dat is de macht van de grote clubs. Gelukkig is het zondag gewoon elf tegen elf en hebben de media er dan niet meer mee te maken.”

Het aantal interviews dat de verdediger deze week moest geven was volgens hemzelf niet meer op twee handen te tellen.

Jordens-moe

“Ik ben wel bang dat de mensen Jordens-moe worden doordat ik zo vaak te zien ben in de media”, lacht Peters. “Het is ook wel het mooie aan de bekerfinale. Dit is allemaal voor het eerst voor mij, dus uiteindelijk geniet ik ook wel van de momenten.”

In Tilburg is het vertrouwen groot in een goed resultaat en ook Peters heeft goede hoop. "We gaan met een goed gevoel naar de finale, het was de laatste weken wel wat lastiger om niet aan de finale te denken. We maken een goed seizoen door, maar nu gaan we vol voor de kers op de taart."

