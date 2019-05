Willem II op weg naar De Kuip: zo zag de route van de Tilburgers richting de bekerfinale eruit

Willem II stapt zondagavond iets voor zes uur het veld op in De Kuip om de bekerfinale te spelen tegen Ajax. Maar om uiteindelijk in Rotterdam terecht te komen, heeft de ploeg van Adrie Koster een aantal hordes moeten nemen. Hoe bereikte Willem de bekerfinale? Hieronder een overzicht om het geheugen even op te frissen.

Eerste ronde: FC Volendam-uit (1-2)



Waar veel clubs in de eerste ronde van de beker het gevecht moeten aangaan met amateurclubs, begon het bekeravontuur van Willem II in Volendam. In het KRAS Stadion beleefde de ploeg van Adrie Koster geen gemakkelijke avond, terwijl er al wel vroeg werd gescoord door Donis Avdijaj, wiens contract na de winterstop werd verscheurd. Volendam kwam nog langszij net voor rust, maar publiekslieveling Fran Sol maakte na 48 minuten uiteindelijk de winnende treffer.



Tweede en derde ronde: amateurclubs Spakenburg (3-0) en AFC (5-0) worden verslagen



Op zichzelf staand geen indrukwekkende resultaten. Willem II deed wat het moest doen in die tweede en derde ronde: winnen van de amateurs. Toch viel Willem II-watcher Fabian Eijkhout iets op tijdens deze twee partijen. “Het is niet meer dan normaal als je wint, het is heel slecht als je dat niet doet. Wat me opviel, is dat Willem II beide duels zeer gretig was, Koster stuurde bovendien zijn vaste basisploeg in het veld. Geen spelers sparen, maar de beker al vanaf het begin serieus nemen. Dan voorkom je in ieder geval dat je tegen een domme uitschakeling aanloopt."

Kwartfinale: FC Twente-uit (2-3)



De kwartfinale tussen FC Twente en Willem II bleek een ware bekerthriller. Vijf doelpunten in totaal waarvan onder meer één eigen doelpunt en een winnende goal in de slotfase. Willem II bekerde met de hakken over de sloot verder. “Willem II speelde een hele matige wedstrijd tegen FC Twente, maar het was wel een echte bekerthriller. Bij 2-2 leek het richting een verlenging te gaan, tot invaller Kristinsson de winnende 2-3 tegen de touwen werkte. En dus was iedereen snel vergeten dat het slecht was, logisch ook. Voor het tweede jaar op rij in de halve finale, dat werd terecht al gezien als enorm knappe prestatie."

Halve finale: AZ-thuis (1-1, w.n.s.)



Willem II had voor de halve finale al twee keer tegen AZ gespeeld en al twee keer gewonnen. Maar drie keer in één seizoen winnen van de club uit Alkmaar, dat kan toch nooit? En toch gebeurde het. AZ kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Calvin Stengs, maar Alexander Isak maakte na dik een uur spelen gelijk. Ook na de verlenging stond het nog altijd gelijk, maar doelman Timon Wellenreuther zorgde er tijdens de penaltyreeks voor dat hij de held van Tilburg werd. De Duitse goalie wist drie penalty’s te stoppen en zorgde er zo voor dat Willem II zondag naar De Kuip mag afreizen.



Bekijk hieronder de samenvatting van de halve finale.