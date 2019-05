Dorpshuisrel voorlopig voorbij: deuren weer open en vrijwilligers weer aan de slag in Sint Anthonis

Het gebouwv an de Oelbroeck in Sint Anthonis (foto: archief).

SINT ANTHONIS -

De onrust rondom dorpshuis Oelbroeck in Sint Anthonis lijkt voorbij. Vorige week stapten alle vrijwilligers en ook het bestuur op na een stevige ruzie met de gemeente. Daardoor was het dorpshuis op sterven na dood. De ruzie is bijgelegd en de deuren gaan maandag weer open.