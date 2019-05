Van de Donk veroordeelt verstoring dodenherdenking Vught: 'Respectloos wat daar gebeurde'

Wat er tijdens de dodenherdenking in Vught gebeurd is, is zo respectloos dat we dit als samenleving scherp moeten veroordelen. Dat vindt de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk. "Dat dit soort gedrag duidelijk en onverbiddelijk moet worden verworpen, vraagt weinig toelichting. Het verdient een scherpe veroordeling. Punt."

Van de Donk reageert op de verstoring van dodenherdenking, zaterdagavond in Vught. Daar schreeuwden een achttal gedetineerden in de PI Vught de term 'allahoe akbar' door hun celramen. Dat is Arabisch voor 'God is de grootste'.

"Als Nederlanders willen wij graag de dodenherdenking waardig vieren. Het is een herdenking die juist meer dan ooit ons aller respect verdient," zegt Van de Donk. "Dat dit gebeurt, net in het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren, raakt me erg."

Reactie Rutte

Ook minister-president Mark Rutte heeft gereageerd op de verstoring van de dodenherdenking. Vanuit het Bevrijdingsfestival in Almere zegt hij tegen Omroep Flevoland dat je op het moment van de herdenking 'gewoon je bek houdt'.

Minister Dekker heeft inmiddels daarnaast laten weten het incident te willen onderzoeken.



