Aanrijding van 79-jarige vrouw met rollator in Breda: nieuwe informatie in Opsporing Verzocht

BREDA -

De politie komt dinsdag in het tv-programma Opsporing Verzocht met nieuwe informatie over het ongeluk in Breda waarbij een 79-jarige vrouw met een rollator werd aangereden. De automobilist reed na het ongeluk op de Hamdijk door en liet de vrouw zwaargewond achter. Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk benadrukt dat er ‘nog geen doorbraak’ is in de zaak.