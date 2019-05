Hekken, camera's en afgesloten wegen: maatregelen door Pegida-demonstratie bij moskee Eindhoven

EINDHOVEN -

Extra cameratoezicht, afgesloten toegangswegen, hekken rond de moskee en een parkeerverbod: de aangekondigde veiligheidsmaatregelen bij de Al-Fourqaan moskee in Eindhoven zijn maandagochtend al grotendeels uitgevoerd. De aanleiding is een demonstratie van de extreem-rechtse Pegida-beweging later op de dag.