Politie houdt nieuwe verdachte aan in ayahuasca-zaak: 46-jarige vrouw uit Rhenen

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in het onderzoek naar het gebruik van ayahuasca tijdens een healingsessie in Eersel. Het gaat om een 46-jarige vrouw uit Rhenen.

De Eindhovense recherche startte een onderzoek nadat enkele weken geleden een 31-jarige Hongaarse man dood werd gevonden in Eindhoven. Rechercheurs ontdekten dat hij voor zijn dood deelnam aan een healingsessie in een woning aan de Nieuwstraat in Eersel. Het vermoeden is dat de man daar de verboden stof ayahuasca heeft gebruikt.

LEES OOK: Ayahuasca wordt volop gebruikt bij spirituele sessies, maar hoe gevaarlijk is het nu eigenlijk?

Eerder werden er al vier mensen aangehouden. De 46-jarige vrouw uit Rhenen meldde zich maandagochtend op het bureau nadat zij van de recherche hoorde dat zij gezocht werd. Zij wordt net als de twee andere organisatoren verdacht van dood door schuld en overtreding van de Opiumwet. De vrouw zit vast voor onderzoek. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Ayahuasca bevat dimethyltryptamine (DMT) en DMT staat op lijst 1 van de Opiumwet en wordt gezien als een harddrug.