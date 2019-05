Opnieuw vijftien jaar cel voor Tilburger die bij Vlaamse kasteelmoord betrokken was

Tilburger Roy L. is ook in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de kasteelmoord in de Vlaamse plaats Wingene.

De bewoner van het kasteel, Stijn Saelens, werd in januari 2012 doodgeschoten. Roy L. moest daarvoor vijftien jaar de cel in. Drie andere verdachten kregen celstraffen tot 27 jaar. In hoger beroep zijn hun straffen nu verlaagd tot gevangenisstraffen van maximaal 21 jaar. Eindhovenaar Ronnie van B., die de trekker destijds zou hebben overgehaald, is nooit veroordeeld omdat hij enkele maanden na de moord overleed.

Het Openbaar Ministerie had zwaardere straffen tegen de vier verdachten geëist, maar het hof van beroep ging daar niet in mee. Dit had te maken met de overschrijding van de 'redelijke termijn' om de moordzaak af te handelen. Ook speelden verzachtende omstandigheden mee.