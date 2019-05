Youssef S. zwijgt over schietpartij in Helmond waarbij peuter en tiener gewond raakten

De 21-jarige Helmonder Youssef S. die wordt verdacht van een schietpartij in Helmond waarbij twee kinderen gewond raakten, beroept zich op z’n zwijgrecht. Dat bleek dinsdag bij een inleidende zitting bij de rechtbank in Den Bosch.

Maandagmiddag 21 januari rond vier uur werden er bij een winkelcentrum aan de Molenstraat in Helmond vier schoten gelost. Een peuter (2) en een tiener (15) raakten gewond.

Poging tot doden

Youssef S. wordt verdacht van een poging tot het doden van de peuter, de tiener en de drie mannen in de auto die zijn doelwit waren, zei de officier van justitie dinsdag. De twee kinderen werden per ongeluk geraakt bij de aanslag op de wagen.

De tiener van 15 werd in haar arm geschoten. Zij kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis. Het 2-jarig meisje zat bij haar moeder achterop de fiets en raakte gewond aan haar been. De peuter lag vijf dagen in het ziekenhuis. Het contrast tussen toen en nu is groot. Het hummeltje was met haar familie in de rechtbank en was ogenschijnlijk helemaal opgeknapt en vrolijk.

Veel beelden en getuigen

De zaak kwam dinsdag voor het eerst voor de rechter, maar dus zonder verdachte. Duidelijk werd dat er veel beelden van bewakingscamera's zijn en veel getuigenverklaringen. De verdediging wil de beelden nog uitgebreid bekijken en ook de vele getuigenverklaringen goed bestuderen.

In eerste instantie was het idee dat de aanleiding een conflict in de drugswereld was. Dat is niet zo, zei de advocaat van S. dinsdag. Dat zou blijken uit getuigenverhoren.

De zaak gaat 31 juli verder. Tot die tijd blijft S. vastzitten.