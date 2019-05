Moment van de waarheid voor Duncan Laurence: eerste repetitie op het songfestivalpodium in Tel Aviv

Duncan zit in het midden van het podium, achter een piano. Er wordt gebruik gemaakt van volgspots met donkerblauwe kleuren. Aan het begin wordt langzaam ingezoomd op Duncan. Het is een intieme setting en voor de piano hangt een gloeilamp, melden de verslaggevers van songfestivalweblog, die de repetitie ter plaatse volgen. "Duncan weet goed de camera te pakken en de emotie van het lied over te brengen. De cameravoering bij de eerste opvoering was matig. Veel shots van het publiek", reageert Jeroen Smits, verslaggever van songfestivalweblog.

'Matig applaus'

De eerste repetitie is besloten. Pers mag nog niet in de zaal, maar kan de repetities op schermen volgen in de persruimte. Na een eerste optreden volgt vaak een reactie in de vorm van applaus. "Dit was echter minder dan bijvoorbeeld bij Malta of Rusland eerder vandaag", signaleert Smits.

Laurence staat al wekenlang bovenaan in de peilingen. Vlak voor de repetitie is hij weer een paar procentpunten gestegen. Hij staat nu op een winkans van 29 procent, ruim het dubbele van de nummer twee Rusland, dat heeft een winkans van 14 procent.

Niet definitief

Het verleden leert dat er na een eerste repetitie veel kan veranderen. Als de presentatie in Tel Aviv tegenvalt, daalt de favoriet in de peilingen. Maar als Laurence zijn favorietenrol waar maakt, zal hij nog verder stijgen.

Op zijn Instagram presenteert Duncan de kleding die hij zal dragen:

'Oneindige levenscyclus'

De kleding van Duncan Laurence is ontworpen door Sjaak Hullekes. Zijn jasje is gemaakt van Franse linnen lakens die meer dan honderd jaar oud zijn. 'Kledingstukken van Hul le Kes hebben een oneindige levenscyclus, één vol verhalen, verandering en karakter', is de toelichting van AVROTROS op de website van het songfestival.

