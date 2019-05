Stalker zoekt vrouw thuis op en bedreigt haar met wapen

Agenten vonden de man later op de avond in een huis in Dinteloord. Hij had een luchtdrukwapen en een ploertendoder, een soort knuppel, bij zich. De man is aangehouden en de wapens zijn ingenomen.

Geen aangifte

Het slachtoffer deed twee dagen voor de bedreiging al melding bij de politie dat ze werd lastig gevallen, maar besloot geen aangifte te doen. De politie zegt het stalken mee te nemen in het onderzoek.