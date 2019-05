Getuigen melden zich na incident waarbij man een fietsster (59) in bestelauto wil trekken

De politie is nog steeds op zoek naar de dader. (Foto: Politie)

Twee getuigen van het incident waarbij een onbekende man een fietsster in Den Bosch in een bestelauto wilde trekken, hebben zich gemeld bij de politie. Het gaat onder anderen om de man die de vrouw kort voor het incident tegemoet fietste.

De 59-jarige fietsster werd maandagavond op de Moerputtenweg in Den Bosch aangevallen door een onbekende man. Ze was op weg naar haar werk toen ze door de man werd ingehaald. Hij keerde om en reed op haar af. Het slachtoffer week uit en viel in de berm.

Hij probeerde de vrouw vervolgens in zijn bestelauto te sleuren, maar het slachtoffer wist het portier dicht te trappen. Toen ging de dader ervandoor. De vrouw liep lichte verwondingen op.

LEES OOK: Man probeert vrouw (59) in bestelauto te trekken, politie zet 'alles op alles' om dader te vinden

Meer getuigen gezocht

Kort na het incident fietste een man de vrouw tegemoet. Hij heeft zich gemeld als getuige. De politie kan nog niks zeggen over de andere getuige die zich heeft gemeld. De politie gaat binnenkort met beide getuigen in gesprek. “We hopen natuurlijk dat meer getuigen zich melden”, aldus een woordvoerder van de politie.

Signalement

De dader is een lichtgetinte, kale man van ongeveer 25 tot 30 jaar oud. Hij heeft een fors postuur, een brede neus en ver uit elkaar staande ogen. Ook droeg hij een korte broek. Hij reed in een donkere bestelauto.