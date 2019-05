Ernstig uitgaansgeweld tijdens kerstmis in Zevenbergen: ruim drie jaar cel voor Bredanaar

Een man uit Breda moet ruim drie jaar de cel in voor ernstig uitgaansgeweld tijdens kerstmis in Zevenbergen. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. Een 18-jarige Zevenbergenaar werd neergestoken en raakte zwaargewond. Een tweede slachtoffer werd met een bierglas geslagen en liep een hoofdwond op.

De slachtoffers waren samen met vriendinnen in een café aan de Markt toen ze ruzie kregen met de Bredanaar. Een vriendin van een van de stappers zou voor de grap in de billen van de vriendin van de verdachte hebben geknepen.

Bierglas

In het rookhok van het café escaleerde de ruzie. De verdachte sloeg een groot bierglas kapot in het gezicht van een van de bezoekers. De uitbater van het café greep in en zette de Bredanaar via de achterdeur de zaak uit.

De man ging vervolgens helemaal door het lint en zocht vervolgens de confrontatie op met 18-jarige Zevenbergenaar die aan voorkant van de horecazaak stond te wachten

Stiletto

Daarbij werd het slachtoffer met een stiletto neergestoken. Hij liep een ernstige bloeding van de lever op en is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij sloeg de dader op de vlucht. Het eerste slachtoffer moest aan een openstaande hoofdwond worden gehecht.

De rechter legde in totaal 38 maanden cel op waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet de man zich laten behandelen en een schadevergoeding aan zijn slachtoffers betalen.