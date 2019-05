Freek Heerkens heeft nog altijd moeite met bekerverlies: ‘Het doet gewoon veel pijn'

De laatste dagen heeft de Willem II-selectie nog de tijd gehad om aan die bekerfinale te denken en dat heeft Heerkens ook gedaan. “De teleurstelling is een beetje verwerkt, maar het heeft wat meer tijd nodig. Je hebt gewoon een kans laten lopen om een prijs te pakken.”

LEES OOK: Willem II pakt aanvoerdersband Jordens Peters voor onbepaalde tijd af

Ja, Heerkens kan wel een beetje trots zijn. Maar niet op de negentig minuten voetbal die Willem II op de mat legden. Wel is Heerkens trots op de supporters. “Als je dat spandoek ziet voor de wedstrijd en met hoeveel man ze zijn afgereisd naar Rotterdam, dan is dat echt mooi.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Willem II-spandoek (foto: VI Images).

Waar Heerkens nog niet echt heeft kunnen nagenieten, doet ploeggenoot Damil Dankerlui dat wel. De 23-jarige Dankerlui heeft de teleurstelling wel een plekje kunnen geven. “Ik heb de beelden teruggekeken en een beetje nagenoten van de sfeer. Het was voor mij persoonlijk een heel mooie ervaring.”

Maar bij Willem II moet de focus nu weer op de competitie. De Tilburgers zijn namelijk nog volop in de race voor een plekje bij de play-offs om Europees voetbal. “Ik denk dat we deze dagen nodig hadden om het bekerverlies al dan niet te verwerken”, stelt Heerkens. “Donderdag zijn we vrij en dan gaat de focus vol op Emmen-thuis.

LEES OOK:Supporters Willem II willen Jordens Peters terug als aanvoerder: 'Iedereen maakt fouten'

Van De Kuip naar Emmen-thuis

Het is nogal een overgang. Van een kolkende De Kuip, naar een eredivisiewedstrijdje in eigen huis tegen FC Emmen. “Oh, nee hoor. Dat valt wel mee”, zegt Dankerlui. “Voor mij is dat niet moeilijk. Het is hartstikke leuk om thuis te spelen. We kunnen nu aan hun weer laten zien wat we kunnen.” Heerkens is het daar volledig mee eens. “Ook hier in Tilburg kan het spoken.”

De spelers van Willem II konden geen reactie geven over het afpakken van de aanvoerdersband van Jordens Peters. De club is woensdagochtend met een verklaring naar buiten getreden en wilt het daar bij houden.

Bekijk hieronder het interview met Damil Dankerlui.