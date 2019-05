Supporters Willem II willen Jordens Peters terug als aanvoerder: 'Iedereen maakt fouten'

De maatregel volgt op Peters' gedrag tijdens de met 4-0 verloren bekerfinale tegen Ajax. De aanvoerder werd na 62 minuten gewisseld en was daar boos over. Zo smeet hij zijn voetbalschoenen in de dug-out hard op de grond.

Begrip

Enkele supporters die naar de training van de Tricolores staan te kijken, begrijpen de frustratie van Peters goed. "Het is toch een bekerfinale, dat maak je misschien maar één keer mee in je carrière. Als je dan gewisseld wordt, dan baal je."

Een andere supporter laat weten dat hij oprecht hoopt dat technische staf en Peters nog eens om tafel gaan. "Iedereen maakt fouten, ze moeten er gewoon als volwassen mannen uit zien te komen. Er staan twee heel belangrijke wedstrijden op het programma en daarin moet hij gewoon aanvoerder zijn."

Smet

Toch is er wel enig begrip voor de maatregel van de club. "Peters speelde geen beste wedstrijd en je dan zo uiten is niet handig, wat dat betreft begrijp ik zowel technische staf als Peters."

Waar de supporters het allemaal over eens zijn is dat de kwestie toch wel een smetje is op de bekerfinale. "Dat je die verliest is niet leuk, maar geen schande. Dat er dan nu gedoe is rond Peters is gewoon heel jammer. Praat nog eens, maak hem weer aanvoerder en focus op Emmen", zegt één van hen.