Bosch college trekt zich niets aan van boze architecten: 'Keuze voor NOAHH was volgens de regels'

Bij de plannen voor nieuwbouw van Theater aan de Parade in Den Bosch is alles keurig volgens de regels gegaan. Het Bossche college van burgemeester en wethouders schrijft dat in een brief aan de raad die woensdagmiddag de deur uit is gegaan. Een vergelijkbare brief is gestuurd naar de Rotterdamse advocaat die namens vier architectenbureaus eerder dreigde met een kort geding. Die advocaat adviseert de architecten om het kort geding door te zetten.

In februari besloot de gemeente Den Bosch dat het Amsterdamse architectenbureau NOAHH de plannen mag tekenen voor het nieuwe Theater aan de Parade. Vier andere bureaus visten toen achter het net. Die bureaus hadden ruim twee weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Dat hebben ze toen niet gedaan.

Opnieuw aanbesteden

De Rotterdamse advocaat Bert van Mieghem kwam vorige week namens de architecten met een brief waarin staat dat de gemeente de zaken niet goed heeft aangepakt. Volgens de advocaat zou het ontwerp van het nieuwe theater opnieuw aanbesteed moeten worden.

De Bossche wethouder Huib van Olden zei dinsdagavond in de gemeenteraad al dat de gemeente zich aan de regels had gehouden. Hij kondigde toen ook de brief al aan die woensdag bij de raadsleden op de mat viel. "We snappen dat het een teleurstelling is als je een opdracht niet krijgt,"schrijft het college in de brief. De bureaus worden dan ook nog eens bedankt voor hun inspanningen. In de brief staat ook dat naar elk bureau inmiddels 50.000 euro is overgemaakt.

LEES OOK: 'Den Bosch ging in de fout bij nieuw theater', architecten dreigen met kort geding

Verschil te groot

Volgens Van Mieghem is het onontkoombaar dat er een groot verschil is tussen de eerste schetsen die NOAHH voor het nieuwe theater heeft gemaakt en het definitief ontwerp. Dat komt volgens hem door het bestemmingsplan dat regelt wat er aan de Parade gebouwd mag worden.

Het nieuwe theater past daar volgens hem niet in. Dat is een probleem als de veranderingen tussen de eerste schetsen en het definitieve ontwerp heel groot zijn. Op dat moment is de aanbesteding namelijk ongeldig.

Bestemmingsplan

De gemeente geeft toe dat bestemmingsplan moet worden veranderd. Dat nieuwe bestemmingsplan zat echter al bij de stukken die de architecten gekregen hebben voordat ze gingen tekenen. Het bestemmingsplan is vanaf het begin voor de Bossche raad een belangrijk ding geweest. Als de nieuwbouw afwijkt van het bestemmingsplan zijn allerlei bezwaarprocedures tegen het nieuwe theater mogelijk en die wil de gemeente graag voorkomen.

In de brief van woensdag kondigt het college dan ook aan dat de plannen van NOAHH voortdurend naast het bestemmingsplan worden gelegd om afwijkingen te voorkomen.