Jongste circusdirecteur komt uit Brabant en is dolenthousiast: 'Circus is springlevend'

Circus Maximum is een klassiek circus met een grote tent met bijna duizend zitplaatsen. Clowns, acrobatiek en dieren (kamelen en paarden) zijn de ingrediënten van de voorstelling. Wilde dieren, zoals leeuwen, beren en olifanten, zijn tegenwoordig niet meer toegestaan in het circus. Tot groot verdriet van Kevin.

Bekijk de video en lees verder.

Make-up

Kritiek op dieren in het circus is volgens Kevin van alle tijden. In de jaren zeventig speelde het al met circus Toni Boltini. Volgens hem zijn de criticasters vaak slecht op de hoogte: "Ik zeg altijd: 'Gebruiken jullie make-up?' Dan is het antwoord meestal ja. Daar worden dierenproeven voor gedaan. In het circus hebben dieren het beter."

Circusfamilie

De gedreven jonge circusdirecteur komt uit een echte circusfamilie: "Mijn opa is de oudste circusdirecteur van circus Harlekino". Het jonge Circus Maximum draait volgens Kevin goed. "Ik wil niet zeggen dat de tent altijd vol zit, maar wij mogen zeker niet klagen. In iedere plaats is het weer spannend hoeveel publiek er op komt dagen en hoe ze reageren op de voorstelling."

Vandalisme

Tegenslag was er ook voor het circus. In Eersel zijn een paar koplampen van vrachtwagens van het circus kapot geslagen. Het vervangen van die lampen kost al snel duizend euro per set. Volgens Kevin is het waarschijnlijk vandalisme door hangjongeren: 'Het was zeker geen actie tegen het circus, maar ik had dit in Eersel niet verwacht." Donderdagavond gaat de tent in Eersel open voor het hooggeëerd publiek.