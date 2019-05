Vandalen hebben ludiek bord met flitsagent Boaz Adank langs rondweg Breda nu al weer vernield

Het bord werd woensdagmiddag langs de Graaf Engelbertlaan geplaatst als nieuwe verstopplek voor de echte flitspolitie. Eigenlijk was het de bedoeling dat de agenten hun meetapparatuur achter een struikgewas konden opstellen, maar vandalen kortwiekten in april de zogenoemde verstopstruiken.

Flitsbusje

Er kwam vervolgens een tijdelijk oplossing in de vorm van een geel bord met de tekst 'Slow Down!'. In de tussentijd werd samen met leden van Blind Walls Gallery een foto van het kenmerkende zwarte flitsbusje ontworpen.

De vandalen gingen met spuitbussen aan de slag en uitten om onduidelijke redenen hun ongenoegen met korte kreten zoals 'homo'. Wethouder Adank heeft de omwonenden beloofd de maximum snelheid op de rondweg te handhaven. De flitsagenten staan waarschijnlijk voorlopig weer in het zicht, want om nu achter het besmeurde bord te gaan posten...