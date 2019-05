Vandalen vernielen binnen halve dag ludiek bord met flitsagent Boaz Adank in Breda

BREDA -

De carrière van de Bredase wethouder Boaz Adank als flitsagent was geen lang leven beschoren. Woensdag loerde hij nog fanatiek 'in vermomming' naar snelheidsovertreders op de zuidelijke rondweg. Niet echt, maar vanuit een VW Transporter die was afgebeeld op levensgrote fotoborden. Onverlaten konden de ludieke actie blijkbaar niet waarderen en vernielden binnen een halve dag de verkeersremmende borden.