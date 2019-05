'Cliënt wachtte op ambulance na ongeluk', volgens advocaat heeft doorrijder veel spijt

Op 28 april stak een 79-jarige vrouw met een rollator de Hamdijk over in Breda. Ze werd geschept door een auto. De bestuurder daarvan reed door en liet de zwaargewonde vrouw aan haar lot over. Een compositietekening die werd vertoond in Opsporing Verzocht, leidde naar de verdachte die zich woensdag aangaf op het bureau, anderhalve week na het ongeval.

'Verdachte is teruggelopen'

“Ik werd woensdagmiddag rond vijf uur gebeld door zijn moeder”, vertelt de advocaat. “Om zes uur was ik bij mijn cliënt en een uur later zaten we op het politiebureau. Daar heeft hij zichzelf aangegeven. Hij verkeert in een beroerde toestand.” Volgens de advocaat is de 28-jarige verdachte een vader van twee jonge kinderen. “Er is hem iets verschrikkelijks overkomen. Er was geen sprake van roekeloos rijgedrag."

Direct na het ongeluk werden camerabeelden van het ongeluk door de politie verspreid. Daarop is te zien dat de auto doorrijdt na het ongeluk. "Aan de politie heeft mijn cliënt verklaard dat hij even is gestopt, is doorgereden, weer is gestopt en toen de auto om de hoek heeft weggezet en is teruggelopen. Er waren toen inmiddels al wat mensen bij de dame in kwestie. Hij heeft gewacht op de ambulance en heeft zich niet bekend gemaakt. Dat had hij wel moeten doen", vertel Buntsma.

'We hebben hem niet gezien'

Een van de helpende buurtbewoners is Regina Dudok met en haar man Peter en de kinderen. Zij hebben de man niet zien staan. "We waren met niet zo veel mensen, dus dan hadden we hem toch gezien", zegt ze. Ook bij het later terugkijken van hun camerabeelden zien ze de verdachte niet. "Hij is daarop niet te zien. Waar heeft hij dan gestaan? Hij is niet teruggekomen." De advocaat wil op haar beweringen niet reageren. "Zij is een getuige en het is een gouden regel dat je daar nu niet op reageert."

Of de verdachte wel of niet na het ongeluk bij de ambulance stond, is ook niet iets waar de politie nu reageert. "Het onderzoek is in volle gang. We snappen de emoties die vrijkomen bij zo'n groot incident. Dit roept bepaalde gevoelens bij mensen op. Maar we doen niet mee aan de welles-nietesdiscussie", zegt een woordvoerder van de politie. "Laat ons het werk doen, daarna is het aan de officier van justitie om er een zaak van te maken."

'Hij heeft veel uit te leggen'

Volgens de advocaat maakt zijn cliënt een ontredderde indruk en gaan zijn gedachten uit naar het slachtoffer en haar familieleden. "Hij heeft veel uit te leggen. Het is een drama. En hij heeft spijt dat hij niet meteen is gestopt." De man zou daarom graag met het slachtoffer en de familie van haar in contact komen, aldus zijn advocaat.