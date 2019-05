Zo verliep het politieonderzoek naar de doorrijder in Breda

De arrestatie van de doorrijder in Breda zorgt ook bij de politie voor tevredenheid. Na het ongeval op de Hamdijk op 28 april, werkte de recherche met man en macht aan de zaak. Woensdagavond meldde de 27-jarige doorrijder zich op het politiebureau. In het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio vertelt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk hoe het onderzoek zich de afgelopen dagen ontwikkelde.

Al snel na het ongeval kreeg de politie camerabeelden in handen van een buurtbewoner, waarop het ongeval goed te zien was. Om de doorrijder zo snel mogelijk te vinden, werd besloten die beelden dezelfde dag nog vrij te geven. De media-aandacht die daarop volgde, zorgde ervoor dat de politie veel tips binnen kreeg.

Belangrijke getuige

Nadat de beelden getoond werden in Opsporing Verzocht, meldde een belangrijke getuige zich. Die man sprak de verdachte kort na het ongeluk. De getuige kon een goed signalement geven van de verdachte. Op basis van dat signalement werd een compositietekening gemaakt. "En dan kun je enorm trechteren", legt Van Hooijdonk uit, die vertelt dat de politie vervolgens snel een vermoeden had om wie het ging.

In het onderzoek nam de politie woensdag een auto in beslag. 's Avonds meldde de 27-jarige verdachte zich in het bijzijn van zijn advocaat op het politiebureau. "Hij zit vast en we gaan donderdag uitgebreid met hem aan de slag", aldus Van Hooijdonk.

Verhoor

In het verhoor dat donderdag plaatsvindt, zal de politie onder meer onderzoeken waarom de verdachte niet is gestopt na de aanrijding en waarom hij anderhalve week gewacht heeft om zich te melden.

