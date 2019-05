Actiegroep Red Bravis Bergen biedt petitie met 3500 handtekeningen tegen verdwijnen ziekenhuis aan

Bergen op Zoom zonder ziekenhuis, voor in elk geval 3500 mensen is het volstrekt ondenkbaar en onacceptabel. Zij zetten hun handtekening onder een petitie van de actiegroep 'Red Bravis Bergen'. Donderdagochtend werden die handtekeningen aangeboden aan het bestuur van het Bravis Ziekenhuis.

Op 16 april was hij daar, de mededeling die voor veel inwoners van Bergen op Zoom toch vooral als een onheilstijding voelde: het nieuwe Bravis Ziekenhuis komt in Roosendaal. Eind vorig jaar maakte Bravis bekend dat het beide ziekenhuizen in Roosendaal en Bergen op Zoom wil samenvoegen op één nieuwe plek. De punaise op de regio-plattegrond werd uiteindelijk geprikt langs de snelweg A58 in Roosendaal, bij Tolberg.

Zomaar een reactie vanuit Bergen op Zoom op de dag dat het besluit naar buiten kwam: 'We moeten er maar mee leren leven. Of moeten we een actiecomité beginnen.'

Dat laatste is precies wat er gebeurde. Een groep inwoners startte een petitie, die binnen een dag ruim 1500 keer ondertekend werd. Nog op dezelfde dag dat duidelijk werd dat Bravis kiest voor Roosendaal, werd op Facebook de pagina @redbravisbergen in het leven geroepen.





Dit alles leidde ertoe dat een groep mensen bewapend met actieborden én een petitie met daaronder zo'n 3500 honderd handtekeningen naar het Bravis Ziekenhuis kwamen. Daar werden de handtekeningen boven een kop koffie aangeboden aan de raad van bestuur van het ziekenhuis.